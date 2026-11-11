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El e vedeta României U17 » Atacăm Mondialul cu puștiul-căpitan la Real Madrid! Caracterizare măgulitoare: „Totul e ușor pentru el”

r Scris de remus dinu
El e vedeta României U17 » Atacăm Mondialul cu puștiul-căpitan la Real Madrid! Caracterizare măgulitoare: „Totul e ușor pentru el”
Aosom
Eduardo Corlat, fundașul central al lui Real Madrid U18, e liderul generației 2009, cea care va reprezenta România la Campionatul Mondial U17 din Qatar, programat să înceapă săptămâna viitoare. „Tricolorii” lui Mircea Diaconescu au fost repartizați în Grupa K, unde vor da piept cu Mexic, Venezuela și Camerun. Naționala României s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial U17, programat în perioada 19 noiembrie -13 decembrie 2026 în Qatar. ...

Sursa: Gsp

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