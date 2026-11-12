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Elina Svitolina - Karolina Muchova 3-6, 6-2, 6-2. Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva 4-6, 0-6 la Turneul Campioanelor 2026!

d Scris de digi sport
Elina Svitolina - Karolina Muchova 3-6, 6-2, 6-2. Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva 4-6, 0-6 la Turneul Campioanelor 2026!
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Elina Svitolina - Karolina Muchova 3-6, 6-2, 6-2. Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva 4-6, 0-6 la Turneul Campioanelor 2026!

Sursa: Digisport

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