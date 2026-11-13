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Sport

Elise Ramette este noua jucătoare a echipei de baschet Rapid București

a Scris de alexandra pricop
Elise Ramette este noua jucătoare a echipei de baschet Rapid București
Aosom
Campioana Rapid Bucureşti anunţă, vineri, transferul jucătoarei belgiene Elise Ramette

Sursa: Stiri Pe Surse

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