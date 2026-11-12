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Sport

Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, în sferturi la WTT Contender Istanbul 2026

a Scris de anca flondor
Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, în sferturi la WTT Contender Istanbul 2026
Aosom
Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs, perechea aflată pe locul 9 mondial, au dominat confruntarea cu Elise Pujol/Clea De Stoppeleire (Franţa, 141 mondial)

Sursa: Stiri Pe Surse

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