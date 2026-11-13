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Elveția U20 - România U20, debut în noul sezon de Elite League » Pădurariu, Matei, Tarbă și Stoian sunt titulari!

a Scris de alexandru tomuțiu
Elveția U20 - România U20, debut în noul sezon de Elite League » Pădurariu, Matei, Tarbă și Stoian sunt titulari!
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România U20 debutează în noul sezon de Elite League pe terenul Elveției U20. Meciul va începe la 20:00, este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe site-ul oficial al FRF. România U20 intră în noua competiție pe terenul Elveției, apoi „tricolorii” vor juca cu Polonia U20 într-un meci care se va disputa pe 17 noiembrie, de la 19:00. ...

Sursa: Gsp

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