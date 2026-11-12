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Emma Răducanu revine la United Cup, în ianuarie

a Scris de anca flondor
Emma Răducanu revine la United Cup, în ianuarie
Aosom
Emma Răducanu va reveni pe teren în cadrul competiţiei pe echipe United Cup din Australia, în prima săptămână a anului 2027,

Sursa: Stiri Pe Surse

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