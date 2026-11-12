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Englezii au oferit verdictul în cazul lui Edi Iordănescu. Care sunt șansele să antreneze în Anglia

d Scris de digi sport
Englezii au oferit verdictul în cazul lui Edi Iordănescu. Care sunt șansele să antreneze în Anglia
Aosom
Englezii au oferit verdictul în cazul lui Edi Iordănescu. Care sunt șansele să antreneze în Anglia

Sursa: Digisport

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