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Sport

„Era obișnuit să fie șef” » Ciprian Marica prevedea plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „Vedem asta la oamenii în funcții de conducere, nu vor să dea drumul la scaun”

a Scris de alexandru stanciu
„Era obișnuit să fie șef” » Ciprian Marica prevedea plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „Vedem asta la oamenii în funcții de conducere, nu vor să dea drumul la scaun”
Aosom
Fostul internațional român Ciprian Marica (41 de ani), actualmente acționar minoritar la Farul, a comentat plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB, decizie venită după ce patronul Gigi Becali (68 de ani) l-a „retrogradat” din postul de președintele al Consiliului de Administrație al clubului. ...

Sursa: Gsp

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