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Fabrizio Romano: "Breaking News - Pochettino, foarte aproape de United". Numirea, o chestiune de ore

c Scris de cristian mihală
Fabrizio Romano: "Breaking News - Pochettino, foarte aproape de United". Numirea, o chestiune de ore
Aosom
Mauricio Pochettino va fi, în proporție mare, noul antrenor al lui Manchester United. "Diavolii" îi vor plăti clauza de reziliere cu Federația americană, cifrat

Sursa: Eurosport Romania

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