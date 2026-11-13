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Sport

FCSB în criză: Peluza Nord anunță boicot total, Gigi Becali la ultimatum

s Scris de sebastian
FCSB în criză: Peluza Nord anunță boicot total, Gigi Becali la ultimatum
Aosom
Scandalul de la FCSB a ajuns la un nivel fără precedent, cu Peluza Nord anunțând un boicot total al meciurilor, în condițiile în care Alin Stoica rămâne în cadrul clubului. Conducerea galeriei, liderată de Gheorghe Mustață, a transmis un comunicat oficial în care anunță că nu va mai susține echipele FCSB în niciun meci, indiferent […] The post FCSB în criză: Peluza Nord anunță boicot total, Gigi Becali la ultimatum first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro

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