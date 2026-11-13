Scandalul de la FCSB a ajuns la un nivel fără precedent, cu Peluza Nord anunțând un boicot total al meciurilor, în condițiile în care Alin Stoica rămâne în cadrul clubului. Conducerea galeriei, liderată de Gheorghe Mustață, a transmis un comunicat oficial în care anunță că nu va mai susține echipele FCSB în niciun meci, indiferent […] The post FCSB în criză: Peluza Nord anunță boicot total, Gigi Becali la ultimatum first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗