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Sport

"FCSB nu se dezminte". Adversarii au ajuns la baza din Berceni și au postat imagini cu terenul de joc

d Scris de digi sport
"FCSB nu se dezminte". Adversarii au ajuns la baza din Berceni și au postat imagini cu terenul de joc
Aosom
"FCSB nu se dezminte". Adversarii au ajuns la baza din Berceni și au postat imagini cu terenul de joc

Sursa: Digisport

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