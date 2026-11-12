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Sport

Federația Română de Hochei pe Gheață se opune schimbării destinației Patinoarului „Mihai Flamaropol”

v Scris de valentin-marian burlacu
Federația Română de Hochei pe Gheață se opune schimbării destinației Patinoarului „Mihai Flamaropol”
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Într-un comunicat postat pe contul de Facebook, Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) a solicitat Primăriei Sectorului 2 păstrarea destinației inițiale a Patinoarului „Mihai Flamaropol” din București. Reconstrucția aceste baze sportive a fost abandonată de mai mulți ani.

Sursa: Adevarul

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