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Femeie nevăzătoare care a ajuns să piloteze avioane. Povestea italiencei care a acumulat peste 200 de ore de zbor: „Cerul nu are limite”

c Scris de cornelia mazilu
Femeie nevăzătoare care a ajuns să piloteze avioane. Povestea italiencei care a acumulat peste 200 de ore de zbor: „Cerul nu are limite”
Aosom
Lucia Sabrina Papa, o italiancă nevăzătoare din naștere, a reușit să transforme pasiunea pentru aviație într-un parcurs cu totul neobișnuit. Este prima elevă-pilot nevăzătoare din Italia și a acumulat peste 200 de ore de experiență la manșa mai multor aeronave, întotdeauna alături de un instructor.

Sursa: Adevarul

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