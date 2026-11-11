Femeie nevăzătoare care a ajuns să piloteze avioane. Povestea italiencei care a acumulat peste 200 de ore de zbor: „Cerul nu are limite”

Lucia Sabrina Papa, o italiancă nevăzătoare din naștere, a reușit să transforme pasiunea pentru aviație într-un parcurs cu totul neobișnuit. Este prima elevă-pilot nevăzătoare din Italia și a acumulat peste 200 de ore de experiență la manșa mai multor aeronave, întotdeauna alături de un instructor.

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