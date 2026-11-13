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Florin Prunea, fără dubii! A spus ce portar ar trebui să fie titular în meciul cu Polonia

d Scris de digi sport
Florin Prunea, fără dubii! A spus ce portar ar trebui să fie titular în meciul cu Polonia
Aosom
Florin Prunea, fără dubii! A spus ce portar ar trebui să fie titular în meciul cu Polonia

Sursa: Digisport

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