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Sport

Fotbal: România, învinsă de Italia în preliminariile Campionatului European Under-19

s Scris de sebastian eduard
Fotbal: România, învinsă de Italia în preliminariile Campionatului European Under-19
Aosom
Selecţionata României a fost învinsă de echipa Italiei cu scorul de 2-0 (0-0), miercuri, la Ancona, într-un meci din Grupa A6 a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-19 din 2027.

Sursa: Digi24

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