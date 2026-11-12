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Francezii au găsit vinovatul, după primul eșec al lui Zidane ca selecționer: ”Noapte de coșmar”

d Scris de digi sport
Francezii au găsit vinovatul, după primul eșec al lui Zidane ca selecționer: ”Noapte de coșmar”
Aosom
Francezii au găsit vinovatul, după primul eșec al lui Zidane ca selecționer: ”Noapte de coșmar”

Sursa: Digisport

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