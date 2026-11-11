Gabi Torje e convins, după ce Ionuț Radu a refuzat naționala României: ”100%”

Politică

Motivul pentru care Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu. Ce arată motivarea instanței 11 Nov 2026

Nicușor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene de la Dublin şi la Consiliul European informal 11 Nov 2026

Ministrul Radu Marinescu anunţă comasarea a 134 de parchete mici din ţară cu unităţi mai mari. Câte posturi se vor desființa 11 Nov 2026

Nicușor Dan merge la Dublin pentru două summituri importante. Securitatea României și riscurile AI, pe agenda discuțiilor 11 Nov 2026

Nicușor Dan merge la Dublin pentru summitul Comunității Politice Europene. AI, securitatea Flancului Estic și sprijinul pentru Ucraina, pe agendă 11 Nov 2026