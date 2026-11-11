Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express! Câți bani au primit

Emisiunea Asia Express - Drumul Mătăsii și-a desemnat câștigătorii miercuri seară! Gabi Torje (36 de ani) și Alin Alexuc (36 de ani), cei doi foști sportivi, și-au adjudecat marele premiu de 30.000 de euro. După două luni de aventură, cele două echipe rămase în competiție au luptat aseară pentru marele premiu din finala Asia Express - Drumul Mătăsii. Gabi Torje și Alin Alexuc s-au luptat pentru cei 30. ...

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