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Gauff a învins-o pe Kostyuk la WTA Finals, dar nu e încă în semifinale! De ce depinde calificarea

b Scris de bianca dumitru
Gauff a învins-o pe Kostyuk la WTA Finals, dar nu e încă în semifinale! De ce depinde calificarea
Aosom
Coco Gauff a învins-o în această seară, în două seturi, pe Marta Kostyuk, în al treilea său meci de la Turneul Campioanelor. Sportiva de pe locul 4 WTA are două

Sursa: Eurosport Romania

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