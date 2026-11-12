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Gianluigi Donnarumma, protagonistul unui moment de coșmar în Italia - Franța, chiar pe San Siro

d Scris de digi sport
Gianluigi Donnarumma, protagonistul unui moment de coșmar în Italia - Franța, chiar pe San Siro
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Gianluigi Donnarumma, protagonistul unui moment de coșmar în Italia - Franța, chiar pe San Siro

Sursa: Digisport

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