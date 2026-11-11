Gică Craioveanu, copleșit de emoții în direct: „Mi-au dat lacrimile, am 58 de ani”

Gică Craioveanu (58 de ani), fotbalistul român cu cele mai multe apariții pe scenele fotbalului iberic, a relatat un episod emoționant care îl are în prim-plan pe Carles Puyol, fostul său oponent din La Liga. Puyol, fostul căpitan emblematic al celor de la Barcelona, a rememorat public o discuție decisivă purtată cu tatăl său în perioada în care se pregătea să susțină probele pentru academia catalană. Momentul l-a atins profund pe Craioveanu, ca s-a emoționat. ...

Distribuie: Facebook Instagram