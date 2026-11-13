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Sport

Gică Hagi a avut un nou mesaj pentru Stanciu și Radu: ”România e mai mare decât orice jucător”

d Scris de digi sport
Gică Hagi a avut un nou mesaj pentru Stanciu și Radu: ”România e mai mare decât orice jucător”
Aosom
Gică Hagi a avut un nou mesaj pentru Stanciu și Radu: ”România e mai mare decât orice jucător”

Sursa: Digisport

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