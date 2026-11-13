Gică Hagi anunță trei schimbări în atac pentru meciul cu Polonia: „Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu așa de multe...”
Sursa: Monitorul ClujCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Telefoanele OnePlus pot debloca automat PC-ul la conectarea de la distanță; ce modele primesc funcția
OnePlus introduce în Device Connect o opțiune care deblochează automat PC-ul în timpul conexiunilor la distanță, pentru telefoane și tablete comp...
REVIEW „Heart of the Beast”, cu Brad Pitt, un film emoționant despre iubirea dintre om și câine. M-a atins, dar nu este nici pe departe de Oscar
Sunt genul de om care poate suporta aproape orice tragedie într-un film, dar când în poveste apare un câine aflat în pericol, lucrurile se schimb...
Huawei duce ideea Pura X spre gama Nova? Un nou zvon indică un pliabil de 6,3 inch
Huawei ar pregăti pentru 2027 un model Nova Flip cu ecran pliabil lat de 6,3 inch și procesor Kirin din seria 9, însă telefonul nu a fost confirm...
VIDEO: BYD Vrea să Arate că ADAC a Greșit, Testul cu Seal 07 în Condiții Extreme
VIDEO: BYD Vrea să Arate că ADAC a Greșit, Testul cu Seal 07 în Condiții Extreme iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința A...
Ce va mai rămâne din industria auto germană? Mercedes-Benz anunţă că suspendă toate noile investiţii în fabricile din Germania, în timp ce compania aplică măsuri tot mai dure de tăiere a costurilor. „Cu toţii vrem să evităm închiderea fabricilor”
Mercedes-Benz a anunţat joi că suspendă, pentru moment, toate investiţiile viitoare în unităţile sale din Germania. „Consiliul de administraţie a...
Funcție nouă la Waze: începe să te avertizeze când se apropie un biciclist
O funcție importantă pentru șoferi este introdusă de Waze, care ar putea preveni accidentele dintre mașini și bicicliști. Citește mai mult pe Pro...