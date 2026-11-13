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Gică Hagi anunță trei schimbări în atac pentru meciul cu Polonia: „Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu așa de multe...”

v Scris de valentina prelipcean(
Gică Hagi anunță trei schimbări în atac pentru meciul cu Polonia: „Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu așa de multe...”
Aosom
Gheorghe Hagi pregătește trei schimbări în ofensiva României pentru partida cu Polonia din Liga Națiunilor.

Sursa: Monitorul Cluj

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