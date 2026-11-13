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Gică Hagi, dur în conferință când a vorbit despre Stanciu și Ionuț Radu: „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător”

r Scris de remus dinu
Gică Hagi, dur în conferință când a vorbit despre Stanciu și Ionuț Radu: „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător”
Aosom
Selecționerul naționalei României, Gică Hagi (61 de ani), a susținut vineri la prânz conferința de presă premergătoare partidei cu Polonia, de sâmbătă seara, de pe Arena Națională, din etapa a 5-a din Liga Națiunilor. Întrebat despre situația în care se află Ionuț Radu și Nicolae Stanciu, acesta a lămurit subiectul în fața jurnaliștilor. România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. ...

Sursa: Gsp

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