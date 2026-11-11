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Sport

Gigi Becali a anunțat noul manager de la FCSB: ”I-am spus: ’Fii Ferguson!’”

d Scris de digi sport
Gigi Becali a anunțat noul manager de la FCSB: ”I-am spus: ’Fii Ferguson!’”
Aosom
Gigi Becali a anunțat noul manager de la FCSB: ”I-am spus: ’Fii Ferguson!’”

Sursa: Digisport

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