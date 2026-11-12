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Gigi Becali a decis. Mihai Pintilii şi Costin Curelea, la FCSB

a Scris de anca flondor
Gigi Becali a decis. Mihai Pintilii şi Costin Curelea, la FCSB
Aosom
Pintilii a fost secund la FCSB în perioada în care echipa a fost pregătită de Elias Charalambous, cei doi părăsind gruparea la 9 martie

Sursa: Stiri Pe Surse

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