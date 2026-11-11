Gigi Becali l-a retrogradat pe Mihai Stoica la FCSB: „Este fără precedent, dar nu mai sunt idiot! Dacă vrea să plece...”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație al bucureștenilor în ultimii ani, nu va mai fi conducătorul clubului. După ce în ultimele zile l-a certat de mai multe ori pe Mihai Stoica, Gigi Becali a intrat din nou în direct și a anunțat decizia radicală: MM nu va mai conduce clubul. Acesta va rămâne în continuare la echipă, însă va fi retrogradat. ...

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