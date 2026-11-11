Gloria Bistrița continuă marșul triumfal în „Liga Florilor”! Victorie la 10 goluri diferență și parcurs perfect

Gloria Bistrița își continuă parcursul perfect în „Liga Florilor”. Formația pregătită de Carlos Viver s-a impus categoric pe terenul celor de la CSM Târgu Jiu, scor 34-24, în etapa a noua a campionatului. Campioana României a ajuns astfel la nouă victorii din tot atâtea partide disputate în actuala stagiune și își consolidează poziția de lider. Gloria Bistrița a acumulat 18 puncte, cu unul mai mult decât vicecampioana CSM București, ocupanta locului 2. ...

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