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Sport

Gloria Bistrița continuă marșul triumfal în „Liga Florilor”! Victorie la 10 goluri diferență și parcurs perfect

r Scris de romeo ene
Gloria Bistrița continuă marșul triumfal în „Liga Florilor”! Victorie la 10 goluri diferență și parcurs perfect
Aosom
Gloria Bistrița își continuă parcursul perfect în „Liga Florilor”. Formația pregătită de Carlos Viver s-a impus categoric pe terenul celor de la CSM Târgu Jiu, scor 34-24, în etapa a noua a campionatului. Campioana României a ajuns astfel la nouă victorii din tot atâtea partide disputate în actuala stagiune și își consolidează poziția de lider. Gloria Bistrița a acumulat 18 puncte, cu unul mai mult decât vicecampioana CSM București, ocupanta locului 2. ...

Sursa: Gsp

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