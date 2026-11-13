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Sport

Hagi a primit o națională, nu o generație! Selecționata României încheie trist anul în Liga Națiunilor

a Scris de adi munteanu
Hagi a primit o națională, nu o generație! Selecționata României încheie trist anul în Liga Națiunilor
Aosom
Mai avem două meciuri în Liga Națiunilor, cu Polonia, pe Arena Națională, și cu Bosnia, la Zenica. Două partide în care ne mai putem salva măcar puțin din orgoliu, dacă nu clasamentul.

Sursa: Jurnalul Ro

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