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Hagi, mesaj tranșant despre absențele lui Stanciu și Radu de la națională: "Nu o să plâng niciodată"

n Scris de nicu savin
Hagi, mesaj tranșant despre absențele lui Stanciu și Radu de la națională: "Nu o să plâng niciodată"
Aosom
Gheorghe Hagi a susținut astăzi conferința de presă premergătoare duelului România - Polonia din Liga Națiunilor, iar selecționerul a vorbit cu cărțile pe față

Sursa: Eurosport Romania

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