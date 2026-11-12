Harry Kane se pregăteşte să doboare recordul de selecţii la naţionala Angliei (Ecopolitic)

Tech 11 Nov 2026

„Mașinile zburătoare“ ar putea fi lansate în China vara viitoare. „Lumea în care oricine poate fi pilot este pe cale să devină realitate”, anunță producătorul

Prima mașină zburătoare din China ar putea ajunge la utilizatori încă din vara anului viitor. Compania XPeng spune că vehiculul său cu două locur...