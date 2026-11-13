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Hochei: CSA Steaua a învins-o pe SC Miercurea Ciuc cu 3-2

a Scris de alexandra pricop
Hochei: CSA Steaua a învins-o pe SC Miercurea Ciuc cu 3-2
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CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 3-2

Sursa: Stiri Pe Surse

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