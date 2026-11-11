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Sport

Ilie Dumitrescu s-a convins de un fotbalist din România: ”Va ajunge un jucător de top în Europa”. 50.000.000 €

d Scris de digi sport
Ilie Dumitrescu s-a convins de un fotbalist din România: ”Va ajunge un jucător de top în Europa”. 50.000.000 €
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Ilie Dumitrescu s-a convins de un fotbalist din România: ”Va ajunge un jucător de top în Europa”. 50.000.000 €

Sursa: Digisport

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