 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Imagini rare de la echipa națională: starul plătit cu 5,5 milioane euro a venit și a împărțit bani suporterilor

m Scris de maria olteanu
Imagini rare de la echipa națională: starul plătit cu 5,5 milioane euro a venit și a împărțit bani suporterilor
Aosom
Yan Diomande (19 ani), extrema celor de la Real Madrid, a atras atenția publicului după o interacțiune emoționantă cu fanii săi. Tânărul jucător originar din Coasta de Fildeș a fost surprins oferind bani susținătorilor care s-au adunat să-l salute la unul dintre antrenamentele naționalei. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →