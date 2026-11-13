În direct la GSP Live, a spus unde ar putea merge MM Stoica după perioada FCSB

Cătălin Munteanu, fost campion al României alături de Dinamo, invitat vineri dimineață la emisiunea GSP Live, moderată de Eduard Apostol, a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la conducerea clubului roș-albastru. Acesta este de părere că fostul oficial CA ar mai putea lucra, în afară de FCSB, doar la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). ...

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