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Sport

În direct la GSP Live, a spus unde ar putea merge MM Stoica după perioada FCSB

e Scris de eduard apostol
În direct la GSP Live, a spus unde ar putea merge MM Stoica după perioada FCSB
Aosom
Cătălin Munteanu, fost campion al României alături de Dinamo, invitat vineri dimineață la emisiunea GSP Live, moderată de Eduard Apostol, a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la conducerea clubului roș-albastru. Acesta este de părere că fostul oficial CA ar mai putea lucra, în afară de FCSB, doar la Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). ...

Sursa: Gsp

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