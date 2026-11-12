Înainte să plece de la FCSB, Mihai Stoica l-a sunat pe Gigi Becali: „Bine, gata, îl aduc înapoi!”

Gigi Becali, 68 de ani, dezvăluie că Mihai Stoica l-a convins, înainte de a-și depune oficial demisia, să-l păstreze pe Alin Stoica la FCSB. Latifundiarul anunțase că-l dă afară pe cel care a fost în ultima vreme antrenor secund la prima echipă, dar se pare că în cele din urmă Alin va continua la club, parte din staff-ul de la Academie. ...

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