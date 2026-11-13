Înlocuitorul lui Mihai Stoica la FCSB, dezvăluiri despre cum descoperă jucători de nicăieri: „Ne așteaptă oameni cu mitraliere la aeroport”

Bogdan Apostu ar putea deveni, începând de luni, noul manager general al celor de la FCSB, după demisia lui Mihai Stoica. Agentul de jucători a vorbit acum o lună într-un interviu acordat GSP.RO despre modul în care își desfășoară activitatea, despre transferurile importante pe care le-a intermediat de-a lungul carierei, dar și despre metodele prin care descoperă fotbaliști în locuri în care puțini impresari ajung. ...

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