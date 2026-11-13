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Sport

Înlocuitorul lui Mihai Stoica la FCSB, dezvăluiri despre cum descoperă jucători de nicăieri: „Ne așteaptă oameni cu mitraliere la aeroport”

a Scris de andrei crăiţoiu
Înlocuitorul lui Mihai Stoica la FCSB, dezvăluiri despre cum descoperă jucători de nicăieri: „Ne așteaptă oameni cu mitraliere la aeroport”
Aosom
Bogdan Apostu ar putea deveni, începând de luni, noul manager general al celor de la FCSB, după demisia lui Mihai Stoica. Agentul de jucători a vorbit acum o lună într-un interviu acordat GSP.RO despre modul în care își desfășoară activitatea, despre transferurile importante pe care le-a intermediat de-a lungul carierei, dar și despre metodele prin care descoperă fotbaliști în locuri în care puțini impresari ajung. ...

Sursa: Gsp

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