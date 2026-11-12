Înotătorul Vlad Stancu, din nou campion național după doi ani dificili: „A fost o perioadă incredibil de grea”

Vlad Stancu (21 de ani) s-a impus joi în finala A a probei de 400 m liber la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni cu un record personal de 3:42,36. Multiplul medaliat în competițiile majore la juniori în probele lungi, care se pregătește cu Adrian Rădulescu din 2025, a fost foarte aproape de recordul național și de baremul pentru Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Beijing. Vlad Stancu și-a regăsit încrederea, bucuria de a înota și pe sine. ...

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