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Inteligența românească într-o țară care își risipește inteligența

r Scris de radhananda
Inteligența românească într-o țară care își risipește inteligența
Aosom
Compania INDA Craiova, o lecție de rezistență și performanțăPatru echipe, patru locuri: resursa pe care România o are din belșug„Noi n-avem nici resurse naturale, nici putere militară. N-avem decât o singură resursă: capacitatea de invenţie a creiere

Sursa: Yoga Esoteric

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