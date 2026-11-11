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Sport

Interes masiv! Câte bilete s-au vândut pentru România - Polonia, cu 3 zile înaintea partidei

r Scris de romeo ene
Interes masiv! Câte bilete s-au vândut pentru România - Polonia, cu 3 zile înaintea partidei
Aosom
Interes ridicat pentru partida România - Polonia, din etapa a cincea a Ligii Națiunilor. Duelul programat sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, va aduce peste 40.000 de suporteri în tribune, în ciuda rezultatelor dezamăgitoare înregistrate de „tricolori” în actuala ediție a competiției. România - Polonia se dispută sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP. ...

Sursa: Gsp

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