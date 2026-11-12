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Ionuț Radu, OUT de la Celta Vigo pentru meciul din Cupa Spaniei! Anunțul făcut de iberici

b Scris de bianca dumitru
Ionuț Radu, OUT de la Celta Vigo pentru meciul din Cupa Spaniei! Anunțul făcut de iberici
Aosom
Celta Vigo o va înfrunta vineri seară, de la ora 22:00, în deplasare, pe Salamanca, într-un meci din turul 2 al Cupei Spaniei. Astăzi, oficialii echipei la care

Sursa: Eurosport Romania

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