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Italia a învins Franța cu 3-1 în Liga Națiunilor. Roberto Mancini: „Vom ține minte acest meci”

i Scris de ioana andreescu
Italia a învins Franța cu 3-1 în Liga Națiunilor. Roberto Mancini: „Vom ține minte acest meci”
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Italia a învins Franța cu 3-1, joi seară, la Milano, în Liga Națiunilor. Selecționerul Roberto Mancini consideră că victoria poate fi un moment de referință pentru echipa aflată în reconstrucție, dar avertizează că mai este „mult de lucru”, potrivit AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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