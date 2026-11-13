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Italia a învins Franța după o revenire spectaculoasă. Pio Esposito a marcat de două ori și a dus Squadra Azzurra pe primul loc

v Scris de victor dan stephanovici
Italia a învins Franța după o revenire spectaculoasă. Pio Esposito a marcat de două ori și a dus Squadra Azzurra pe primul loc
Aosom
Italia a învins Franța cu 3-1, joi seară, pe San Siro, după ce a fost condusă încă din minutul 10. Pio Esposito, autorul unei duble, și Davide Frattesi au adus victoria echipei pregătite de Roberto Mancini, care a urcat pe primul loc în grupa sa din Nations League.

Sursa: Mediafax Ro

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