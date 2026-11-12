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Sport

Italia a revenit de la 0-1 și s-a impus în fața Franței

v Scris de valentin-marian burlacu
Italia a revenit de la 0-1 și s-a impus în fața Franței
Aosom
Meci de gală pe stadionul „San Siro” din Milano. Echipa de fotbal a Italiei a câștigat cu 3-1, joi seara, în fața Franţei. Arbitrat de românul Istvan Kovacs, meciul a contat pentru Grupa 1 a Diviziei A din Liga Națiunilor.

Sursa: Adevarul

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