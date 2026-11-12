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Ivan Pesic, portarul care a supraviețuit tragediei în care a murit Marian Cozma, a semnat cu Dinamo

t Scris de tudor moisa
Ivan Pesic, portarul care a supraviețuit tragediei în care a murit Marian Cozma, a semnat cu Dinamo
Aosom
Dinamo a realizat două transferuri, iar unul dintre acestea iese în evidență. Ivan Pesic, bun prieten cu regretatul Marian Cozma și cel care a fost înjunghiat a

Sursa: Eurosport Romania

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