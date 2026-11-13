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Sport

Jaf violent la locuința unui jucător din LaLiga: „Minute de teroare pură. Băieții mei au început să plângă”

t Scris de tudor belivacă
Jaf violent la locuința unui jucător din LaLiga: „Minute de teroare pură. Băieții mei au început să plângă”
Aosom
Matias Dituro (39 de ani), portarul și căpitanul celor de la Elche, a povestit pe pagina sa de Instagram momentele de groază prin care a trecut în seara zilei de 12 noiembrie. Fotbalistul celor de la Elche a povestit hoții i-au spart casa. Portarul, împreună cu cei doi băieți ai săi de 6, respectiv 8 ani, a ajuns la reședința sa exact când hoții erau înăuntru. ...

Sursa: Gsp

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