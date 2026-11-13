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Sport

Jannik Sinner, prins într-un scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește

a Scris de anca flondor
Jannik Sinner, prins într-un scandal amoros. De cine s-ar fi îndrăgostit nebunește
Aosom
Jucătorul de tenis s-ar fi întâlnit cu jurnalista într-un hotel de lux din Milano. El nu a confirmat și nici nu a infirmat întâlnirea

Sursa: Stiri Pe Surse

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