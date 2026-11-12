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Jocurile Adevărul lansează competițiile între prieteni. Utilizatorii își pot crea grupuri private, își pot compara punctajele și se pot provoca reciproc

m Scris de maria ţaga
Jocurile Adevărul lansează competițiile între prieteni. Utilizatorii își pot crea grupuri private, își pot compara punctajele și se pot provoca reciproc
Aosom
Jocurile online devin mai distractive atunci când ai cu cine să concurezi. Platforma Jocuri Adevărul introduce noi funcționalități prin care utilizatorii își pot invita prietenii, colegii sau membrii familiei în grupuri private, unde își pot compara rezultatele.

Sursa: Adevarul

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