Juan Carlos Ferrero și condiția pusă pentru a-l antrena pe finalistul de la US Open: „Am fost clar de la început”

Juan Carlos Ferrero (46 de ani), fost lider mondial și viitor antrenor al lui Ben Shelton (24 de ani, locul 4 mondial), a explicat cum va funcționa colaborarea cu finalistul de la US Open 2026 și cu tatăl acestuia, Bryan, care îl va pregăti în continuare: „Vor fi 12 turnee pe an”. ...

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