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Sport

Jucătoarea-senzație cu peste 100.000 de urmăritori „a trântit ușa” și i-a lăsat fără replică pe Beckham și Neville

a Scris de andra mocanu
Jucătoarea-senzație cu peste 100.000 de urmăritori „a trântit ușa” și i-a lăsat fără replică pe Beckham și Neville
Aosom
Cu peste 100.000 de urmăritori și o popularitate uriașă pe rețelele sociale, portărița Justine Elliott (26 de ani) și-a reziliat pe neașteptate contractul cu Salford City, la doar câteva luni după ce s-a alăturat clubului condus de David Beckham și Gary Neville. Clubul sportiv dezvoltat de legendele lui Manchester United a suferit o pierdere pe cât de neașteptată, pe atât de mediatizată. FOTO. ...

Sursa: Gsp

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